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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 09:57 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:57

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو (يسار) ونظيره الليتواني سوليوس سكفرنيليس في فيلنيوس في 23 آب/اغسطس. (afp_tickers)