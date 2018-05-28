ليتوانيا تستعد للانضمام الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي في مؤتمر صحافي في واشنطن في 3 نيسان/ابريل 2018.(afp_tickers)
تستعد ليتوانيا للانضمام الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الأسبوع، على أمل أن تستفيد من عضويتها لاجتذاب استثمارات اجنبية، على ما أفاد مسؤولون الاثنين.
وستوقع الرئيسة داليا غريبوسكايتي اتفاق الانضمام في باريس الاربعاء، ما سيجعل ليتوانيا العضو 36 في التكتل الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا له.
وقالت الرئاسة الليتوانية في بيان "سنتلقى نصائح خبراء على أعلى مستوى، وسنضمن تقييما أفضل من المستثمرين، كما سنتلقى قروضا بشروط افضل ودخولا أفضل للأسواق عبر العالم".
وخلال تحضيرها لنيل العضوية، اجرت هذه الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة اصلاحات في "إدارة الشركات المملوكة للدولة ومكافحة الفساد والاستثمار".
وتتمتع ليتوانيا بانتعاش اقتصادي قوي وملحوظ، يقوده نمو بلغ 3,2 بالمئة هذا العام.
وانضمت استونيا ولاتفيا من دول البلطيق أيضا إلى المنظمة في عامي 2010 و2016 على التوالي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب