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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2014 04:19 ص 12 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 04:19

صحافيون يحاولون الاحتماء خلال قصف حي الشجاعية في غزة في 20 تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)