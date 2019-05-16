هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 02:00 م

ثغرة أمنية في واتس أب سمحت بزرع برمجية تجسس على الهواتف المحمولة

قال مؤسس تطبيق تلغرام للتواصل الروسي بافل دوروف إن تطبيق واتساب الأكثر انتشارا في العالم، سيبقى مفتوحا لعمليات التجسس، بعدما اضطر التطبيق التابع لشركة فيسبوك إلى ابلاغ مستخدميه أن هواتفهم قد تكون تعرضت لفيروس.

ونشر دوروف، المبرمج الذي ابتكر تطبيق تلغرام لتوفير اتصالات مشفرة بشكل آمن، مدونة في وقت متأخر الأربعاء بعنوان "لماذا لن يكون واتساب آمنا ابداً".

وتعرض تطبيق تلغرام مرارا الى انتقادات من السلطات الروسية بسبب تشفيره القوي، كما حظرت رسميا استخدامه في البلاد.

وكتب دوروف "واتساب له تاريخ مستمر من عدم وجود أي تشفير عند انشائه إلى سلسلة من المشاكل الأمنية المناسبة بشكل غريب لأغراض التجسس".

وأبلغ واتساب مستخدميه الذين يزيد عددهم على 1,5 مليار مستخدم حول العالم بضرورة تحديث التطبيق لغلق الثغرة الأمنية.

وسمحت تلك الثغرة بإدخال برمجية خبيثة متطورة يمكن استخدمها للتجسس على الصحافيين والنشطاء وغيرهم.

وقال دوروف "في كل مرة يضطر فيها واتساب إلى اصلاح ثغرة حساسة في التطبيق، تظهر ثغرة أخرى".

ولمح إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) قد يكون أجبر واتساب أو فيسبوك على ادخال "ثغرات" أو طرق سرية للالتفاف على النظم الأمنية في برمجياته.

وأضاف "لكي يصبح واتساب خدمة تحقق الخصوصية، عليه أن يخاطر بخسارة أسواق كاملة والتصادم مع السلطات في موطنه".

وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف تطبيق تلغرام، وكانا أنشآ في السابق موقع "فيكونتاكتي" للتواصل والذي كان شائعا في روسيا.

وبلغ عدد مستخدمي تلغرام 200 مليون مستخدم، 7% منهم في روسيا، بحسب أرقام أُعلنت في 2018.

وفي آذار/مارس من هذا العام قال تلغرام إنه اكتسب 3 ملايين مستخدم خلال 24 ساعة عندما واجه فيسبوك وانستغرام وواتساب صعوبات.

وفي 2018 أمرت السلطات الروسية شركات تزويد الانترنت المحلية بحظر تلغرام بعدما رفض التطبيق السماح للسلطات بالدخول على رسائل المستخدمين.

إلا أن المساعي لإغلاق تلغرام في روسيا فشلت، ولا يزال التطبيق مستخدما.

ويسمح تلغرام للمستخدمين بتبادل الرسائل والملصقات والصور وتسجيلات الفيديو وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 200 الف شخص.

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