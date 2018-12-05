مؤشرات أنشطة في قاعدة صواريخ كورية شمالية (صحافة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 11:11 م

صورة وزعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 28 تموز/يوليو 2017، تظهر عملية إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-14 من موقع غير محدد في كوريا الشمالية

وسّعت كوريا الشمالية قاعدة مهمة للصواريخ البعيدة المدى في الأشهر التي تلت القمة التاريخية بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب صور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها الأربعاء قناة "سي ان ان".

وأفادت القناة الأميركية أن بيونغ يانغ طوّرت قاعدتها في يونغجيو-دونغ في المناطق الجبلية الداخلية وبنت منشأة لم يتم التعرف عليها بشكل علني.

وقال خبراء لـ"سي ان ان" إن مكان الموقع مناسب لإيواء الصواريخ الكورية الشمالية البعيدة المدى الجديدة بينها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

وصرّح البنتاغون في بيان "نحن نراقب كوريا الشمالية عن كثب، لكن لا يمكننا التحدث عن مسائل استخباراتية".

وأثناء لقائهما في سنغافورة في حزيران/يونيو، تعهد كيم جونغ أون ودونالد ترامب في إعلان مشترك بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية من دون تحديد الوسائل التي ستستخدم لتتحقق من ذلك.

وأعرب الرئيس الأميركي السبت عن أمله في تنظيم قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي في مطلع العام 2019.

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