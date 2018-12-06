مئات الطلاب يتظاهرون في أثينا ذكرى مقتل فتى برصاص الشرطة خطأ

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 01:16 م

متظاهر يلقي زجاجة مولوتوف على الشرطة خلال تظاهرة في أثينا في 06 كانون الاول/ديسمبر 2018

احتشد مئات من طلاب المدارس الثانوية الخميس في أثينا إحياء لذكرى فتى في الخامسة عشرة من عمره برصاص الشرطة خطأ في 2008 ما أدى إلى اندلاع احتجاجات للشباب اليوناني استمرت أسابيع.

ومنذ بدء هذه التظاهرة، رشقت مجموعات صغيرة من الشبان الشرطة بمقذوفات. وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونُشر آلاف من عناصر الشرطة في وسط العاصمة اليونانية لاحتواء تحركات إحياء هذه الذكرى التي تشهد سنويا مواجهات بين الشبان وقوى الأمن.

وبعد تظاهرة طلاب المدارس الثانوية التي يُفترض ان تنتهي أمام البرلمان، من المقرر تسيير تظاهرات أخرى بعد الظهر وفي المساء، تلبية لنداء اليسار المتطرف والتيار المستقل.

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج بتجمع في حي إيخارشيا الطالبي حيث تجرى الاحتجاجات. وقتل فيه أليكسيس غريغوروبولوس برصاص شرطي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى في أنحاء البلاد خصوصا في تيسالونيكي ثاني مدن البلاد.

وقد تسبب ذلك الخطأ، طوال أسابيع، باضطرابات في المدن وحفز الشبيبة على التعبئة، وشهد على استياء متنام وعلى تعثر النظام السياسي.

وبعد أقل من سنتين، وقعت البلاد في أزمة اقتصادية لم تخرج منها إلا بصعوبة، ورافقتها بطالة شملت أكثر من ثلث الشبان وأدت الى هجرة كبيرة لأصحاب الشهادات.

ويحاكم الشرطي إيبامينونداس كوركونياس الذي أطلق النار على أليكسيس غريغوروبولوس إثر مشادة في الشارع، في الاستئناف في الوقت الراهن، بعد الحكم عليه في الدرجة الاولى بالسجن مدى الحياة في 2010 بتهمة القتل.

ويشدد الدفاع عنه على أنه حاول عبر اطلاق النار التحذيري، إبعاد الشبان الذين كانوا يرشقونه وزميله بحجارة. لكن الرصاصة القاتلة قد ارتدت واصابت الفتى.

وحكم على رفيقه بتهمة التواطؤ بالسجن عشر سنوات، لكنه حصل على إفراج مشروط في 2011.

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