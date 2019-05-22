هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 03:09 م

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله أمام مقر الممثلية الالمانية احتجاجا على اعتبار البرلمان الالماني حركة مقاطعة اسرائيل حركة معادية للسامية في الثاني والعشرين من ايار/مايو 2019

شارك مئات الفلسطينيين الأربعاء في مسيرة توجهت الى مقر الممثلية الالمانية في رام الله، احتجاجا على قرار البرلمان الألماني اعتبار حركة مقاطعة اسرائيل حركة مناهضة للسامية.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر بلدية رام الله باتجاه الممثلية الألمانية، وقام وفد يمثل المتظاهرين بتسليم رسالة موجهة الى الحكومة الالمانية تطالبها بإلغاء قرار البوندستاغ الألماني.

وكان البرلمان الألماني دان الجمعة حركة مقاطعة إسرائيل ووصفها بأنها "معادية للسامية"، وقال إن تحركاتها تذكّر بالحملة النازية ضد اليهود.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن الذي شارك في التظاهرة إن المانيا "تحاول معاقبة الضحية ولا تعاقب الجلاد انطلاقا من الحديث عن موضوع السامية"، مضيفا أن "المطلوب من المانيا والعالم اجمع مواجهة الحكومة الاسرائيلية التي تتمرد على كل قرارات الشرعية الدولية".

من جهته، قال الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار البوندستاغ الألماني "غير عادل وغير ديموقراطي"، معتبرا أن "القرار نفسه معاد للسامية لأنه يساوي بين اليهود وبين ممارسات حكام اسرائيل باعتماد نظام التمييز والفصل العنصري".

كما اعتبر العضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل عمر البرغوثي"أن القرار الألماني هو محاولة يائسة لتجريم حركة المقاطعة التي تحظى بإجماع فلسطيني"، مضيفا "نحن ضد نظام اسرائيل الاستعماري والعنصري، ولم نكن يوما من الأيام نعادي اليهود، بل نحن نرفض العنصرية بأشكالها بما في ذلك العداء لليهود".

وجاء في القرار الألماني غير الملزم "تذكرنا ملصقات +لا تشتروا+ التي تطلقها حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالدعوة النازية +لا تشتروا من اليهود+ وغيرها من الكتابات على الجدران وواجهات المتاجر".

وأضاف أن "أساليب" حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

وتدعو حركة المقاطعة الى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وحتى جامعيا، وتطلب خصوصاً مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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