هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 01:18 م

تظاهر مئات المحامين بلباسهم الخاص الاسود السبت في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة الى تغيير النظام، وذلك غداة مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى السبت "المحامون مع الشعب".

وهتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل" وهم يلوحون بالاعلام الوطنية.

ثم اقتحم المحامون طوقا للامن للتظاهر في شوارع وسط العاصمة.

وقال المحامي والحقوقي نور الدين بني سعد "هيئة الدفاع اجتمعت اليوم لتقول +اللعبة انتهت+".

ووعد بوتفليقة الذي يواجه منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاج غير مسبوقة خلال فترة حكمه منذ 20 عاما، بتنظيم "ندوة وطنية"، في تاريخ لم يحدد، بغرض اصلاح البلاد ووضع دستور جديد.

لكنه قرر أيضا تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ابريل، الى ما بعد الندوة الوطنية، ممددا واقعيا مدة ولايته الحالية التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/ابريل وفق الدستور.

وأضاف بني سعد "نحن ضد عملية انتقالية يشرف عليها النظام، التغيير والعملية الانتقالية (يجب ان تتم) حالا".

وقدم المحامي خالد جاتيت مع ابنته (5 سنوات) التي حملها على كتفيه، من بومرداس التي تبعد نحو 40 كلم عن العاصمة. وقال "نحن نتظاهر من أجل اطفالنا (..) ومن أجل جزائر أفضل".

ونزل الجزائريون الجمعة بكثافة في كافة ولايات البلاد تقريبا للمطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم في الجزائر. وتجمعت حشود ضخمة لعدة ساعات في العاصمة الجزائرية.

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