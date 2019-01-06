مئات المحتجات من "السترات الصفراء" يتظاهرن في باريس

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 12:34 م

نساء من السترات الصفراء يتظاهرن في باريس الاحد السادس من كانون الثاني/يناير 2019

تجمعت مئات النساء من "السترات الصفراء" صباح الأحد في ساحة الباستيل وسط باريس لتقديم صورة "غير مسبوقة" للحركة، وذلك غداة الإحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة.

وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء. وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة ما عرقل حركة السير قبل ان يتوجهن الى ساحة الجمهورية.

وقالت كارين (42 عاما) وهي ممرضة أتت من مرسيليا لوكالة فرانس برس "نسعى لأن يكون لدينا قناة أخرى للتواصل غير العنف من خلال تنظيم أول تظاهرة للنساء، لأن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الحركة هو أعمال العنف وننسى جوهر المشكلة".

وأضافت هذه السيدة وهي إحدى مؤسسات مجموعة "نساء السترات الصفراء" على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "إن هذا الحدث ليس نسويا ولكنه يهدف إلى إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة".

وتظاهر حوالى 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة "السترات الصفراء" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي شابتها احيانا اعمال عنف.

وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

ولم يأبه هؤلاء للتنازلات التي قدمها الرئيس ايمانويل ماكرون عبر الغاء زيادة على اسعار الوقود واتخاذ اجراءات لتحسين القدرة الشرائية بلغت كلفتها على الخزينة عشرة مليارات يورو، اضافة الى إعلان بدء نقاش وطني في منتصف كانون الثاني/يناير.

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