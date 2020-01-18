هذا المحتوى تم نشره يوم 18 يناير, 2020 03:09 ص

مهاجرون من هندوراس يتجمعون في غواتيمالا قبل اكمال طريقهم نحو الولايات المتحدة

كان مئات المهاجرين من هندوراس يقتربون الجمعة من الحدود بين غواتيمالا والمكسيك، مصممين على ان يصلوا إلى الولايات المتحدة وان يتركوا وراءهم الفقر والعنف في بلادهم.

وبعد عبورهم غواتيمالا، بدأ العشرات منهم بالتجمع أمام موقعين حدوديين.

وقالت المتحدثة باسم المعهد الغواتيمالي للهجرة اليخاندرا مينا، لصحافيين ان هؤلاء المهاجرين وبعضهم أطفال هم جزء من قافلة تضم 3543 فردا غادرت مساء الثلاثاء من مدينة سان بيدرو سولا بشمال هندوراس. وقد عبروا الحدود إلى غواتيمالا الأربعاء.

ويسافر هؤلاء سيرًا على الأقدام أو في شاحنات وحافلات رغم تحذير الرئيس الغواتيمالي الجديد أليخاندرو جياماتي من أن المكسيك لن تسمح لهم بالدخول.

منذ عام 2019، نشرت المكسيك آلافا من رجال الحرس الوطني على حدودها لاحتواء موجة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء انتقدته منظمات حماية حقوق الإنسان.

وعرَضَ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة ان يُقدّم اربعة الاف وظيفة في جنوب المكسيك لاولئك المهاجرين.

وقال مهاجر يدعى لويس أوريلانا (24 عاما) كان قد انطلق من قرية كويتزالتيبيك بشرق غواتيمالا، لوكالة فرانس برس إن هدف القافلة "هو أن نستطيع جميعًا عبور الحدود، ايا تكن الطريقة، فالهدف هو الولايات المتحدة".

وقالت كارين كاركامو (18 سنة) التي تركت بلادها هربا من البطالة "مهما يحدث، سنمرّ لأننا نرفض السماح بان تذهب جهودنا سدى".

وقالت مهاجرة أخرى تدعى كينيا كاسيريس (36 عامًا) انها هربت من العنف في هندوراس مع ابنتيها البالغتين 13 و16 عاما واحداهما كانت خُطِفت وتعرضت للاغتصاب من فرد ينتمي الى احدى العصابات.

وتشكلت قوافل عدة في هندوراس خلال العام ونصف العام الماضيين، الأولى انطلقت في 14 تشرين الاول/أكتوبر 2018 وضمت اكثر من الفي شخص اتجهوا شمالًا على أمل الدخول الى الولايات المتحدة. وقد تبعتها على الأقل ثلاث قوافل أخرى أصغر حجما خلال الربع الأول من عام 2019. ومن ثم توقفت هذه الظاهرة بسبب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نشر جنود على الحدود.

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