هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 06:52 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:52

بارلي وماتيس خلال المؤتمر الصحافي في باريس الثلاثاء في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2018

سعى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء الى طمأنة حلفائه الأوروبيين، معلنا "التزاما لا يتزعزع" لواشنطن حيال حلف شمال الاطلسي الذي يستعد لتنظيم أضخم مناوراته العسكرية منذ نهاية الحرب الباردة.

ويشارك في مناورات "ترايدنت جونكشر 18" اواخر تشرين الاول/أكتوبر 45 الفا من جنود التحالف كما اعلن الثلاثاء في بروكسل أمينه العام ينس ستولتنبرغ.

وقال ان التمارين ستكون محاكاة الدفاع عن دولة عضو في الحلف ضد عدو "مفترض" على الجبهة الشمالية الشرقية للحلف، أي باتجاه روسيا.

وتشارك في هذه المناورات 150 طائرة و70 سفينة ونحو عشرة الاف مركبة.

وفي ايلول/سبتمبر، أجرت روسيا تدريبات عسكرية مع الصين "فوستوك 2018" في سيبيريا الشرقية واقصى الشرق الروسي بمشاركة قرابة 300 الف جندي.

وقال ماتيس الثلاثاء في مؤتمر صحافي في باريس الى جانب نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي إن "جميع الدول الأعضاء في الاطلسي باتت تدرك الآن السلوك الضار من جانب روسيا. وقررت جميعها زيادة حجم الانفاق الدفاعي الان".

واضاف وزير الدفاع الأميركي في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس إن "الولايات المتحدة برهنت أنها تواصل التعبير عن تصميم ثابت لا يتزعزع إزاء التزامها داخل الحلف الأطلسي. الأفعال أقوى من الأقوال".

وتأتي تصريحاته قبل انعقاد اجتماع لوزراء دول الحلف في بروكسل وبعد أن انتقد الرئيس دونالد ترامب الدول الحليفة التي اتهمها بأنها لا تنفق ما يكفي على شؤون الدفاع.

وكانت الدول ال29 الاعضاء في الحلف تعهدت في 2014 تخصيص 2% من اجمالي ناتجها الداخلي لنفقات الدفاع بحلول 2024. لكن نحو 15 دولة بينها المانيا وكندا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا لا تزال بعيدة جدا عن الهدف مع المساهمة بأقل من 1,4% من اجمالي الناتج الداخلي للدفاع عام 2018

من جهتها أكدت بارلي ان "حلف الاطلسي يشكل أساس دفاعنا الجماعي. ان الولايات المتحدة تجعل من تقاسم العبء أولوية، وهي أيضا أولوية فرنسية" معتبرة ان "اوروبا ليست جزءا من المشكلة بل هي جزء من الحل".

وبالاضافة إلى حلف الاطلسي، ناقش الوزيران الاوضاع في سوريا حيث تشارك فرنسا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ضمن التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وقال ماتيس في هذا الصدد ان التحالف الدولي يواجه "معارك صعبة" في محاربة الجهاديين لكنه اضاف "سنفوز في هذه المعركة لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وتابع "لقد تمكن داعش بشكل او بآخر من تعزيز مركزه في الوقت الذي لم يعد له الآن سوى أقل من 2% من المساحات التي كان يسيطر عليها في الأصل .. لذا، سيكون قتالا صعبا، ولا أريد أن يكون لأي أحد أوهام بهذا الشأن".

واضاف ماتيس "في الأشهر التي ستلي الهزيمة النهائية لداعش، سنستمر في خلق الظروف الأمنية التي تمنعه من اعادة التمركز" دون مزيد من التفاصيل حول القوة المستقبلية التي يفكر فيها التحالف.

الى ذلك،تطرق الوزيران الى القوة المشتركة في منطقة الساحل في افريقيا.

وقالت بارلي ان واشنطن ستزيد "بشكل كبير جدا" مساعداتها لقوة الساحل التي تحارب الجهاديين.

ونقلت عن وزير الدفاع الأميركي تأكيده أن "المساعدات التي تنوي الولايات المتحدة تقديمها للقوة المشتركة من دول الساحل الخمس سيتم زيادتها بشكل كبير مقارنة بما كان مخططا لها أصلا".

واضافت "نحن على اقتناع بأن تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة يبدأ أولا من خلال قدرة هذه الدول على اعادة فرض الأمن بنفسها (...) وهذا يفترض أن تصبح القوة المشتركة في منطقة الساحل عملانية وان تكون مجهزة".

وتابعت بارلي "لهذا السبب قررت الولايات المتحدة، كما أعتقد سيدي الوزير، زيادة دعمها وحجم مساعداتها" دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال ماتيس "نحن ندعم الجهود التي تقودها فرنسا مع القوات الأفريقية وليس لدينا نية لتقليص هذا الدعم".

واطلقت القوة المشتركة عام 2017 من قبل بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بدعم من فرنسا لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل.

وحتى الآن، تعهدت واشنطن تقديم 60 مليون دولار دعما ماليا لهذه القوة الجديدة على شكل مساعدات ثنائية لكل دولة.

في المجموع، تلقت القوة المشتركة وعودا من المانحين الدوليين بدفع نحو 420 مليون يورو. لكن الأموال بطيئة في الوصول وتستخدم قنوات متعددة، سواء متعددة الأطراف أو ثنائية.

وبعد باريس يشارك ماتيس الاربعاء والخميس في بروكسل في اجتماع وزاري لحلف شمال الاطلسي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب