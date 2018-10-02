ماتيس يحذر من "قتال صعب" للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية
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وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس(afp_tickers)
قال وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الثلاثاء أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الاسلامية يواجه "قتالا صعبا" لاخراجه من آخر معاقله في سوريا.
ورغم أن التنظيم المتطرف فقد معظم اراضي "الخلافة" التي أعلنها قبل أربع سنوات في العراق وسوريا، إلا أن ماتيس حذر من أن القضاء الكامل على التنظيم "سيستغرق بعض الوقت".
وصرح للصحافيين "لا شك أن تنظيم داعش .. عزز بطريقته مركزه لأنه لم يعد له الآن سوى أقل من 2% من المساحات التي كان يسيطر عليها في الأصل .. ولذلك سيكون قتالا صعبا، ولا أريد أن يكون لأي أحد أوهام بهذا الشأن".
وأضاف "سننجح ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت".
والشهر الماضي قال قائد جيش فرنسا، التي تنشر قوات ضمن التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية، أنه يعتقد أن الجهاديين سيخسرون آخر معاقلهم في سوريا بحلول كانون الثاني/يناير.
وصرح الجنرال فرانسوا لوكوانتر أن "النهاية الفعلية لخلافة داعش ستكون قبل نهاية العام وربما في الخريف".
وخسر تنظيم الدولة الإسلامية مراكز المدن التي كان يسيطر عليها في العراق، وأواخر الشهر الماضي أطلق المقاتلون الأكراد والعرب المدعومون من الولايات المتحدة عملية جديدة لإخراج التنظيم من آخر معاقله في جنوب شرق سوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب