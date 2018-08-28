ماتيس يعتبر استبدال الجنود الأميركيين في أفغانستان بعناصر شركات أمن خاصة "فكرة غير حكيمة"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في البنتاغون(afp_tickers)
قلّل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء من أهمية فكرة إرسال عسكريين متعاقدين مع شركات أمنية خاصة الى أفغانستان للحلول مكان القوات الأميركية.
وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون "عندما يضع الاميركيون مصداقية أمّتهم على المحكّ، فإن خصخصتها ربما ليست فكرة حكيمة".
وسبق لإريك برنس الرئيس السابق لشركة أمن عسكرية خاصة كانت تعرف باسم بلاكووتر، أن وصف في مناسبات عدة خطة كهذه بأنها السبيل لتخفيف التواجد العسكري الأميركي في افغانستان بعد 17 عاما على النزاع هناك.
وبرنس هو شقيق وزيرة التربية الأميركية بتسي ديفوس.
ويوجد حاليا نحو 14 ألف جندي اميركي في أفغانستان يشكّلون النواة الرئيسية لمهمة حلف شمال الاطلسي هناك لدعم وتدريب القوات الأمنية الافغانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب