ماتيس يقول أنه "تم تحذير" الاسد من شن هجوم كيميائي على ادلب
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قال وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الثلاثاء أنه تم تحذير الرئيس السوري بشار الاسد من استخدام أية أسلحة كيميائية في الهجوم المتوقع على محافظة ادلب.
وتم استهداف نظام الاسد مرتين بغارات جوية وصاروخية اميركية بعد اتهامات بشنه هجمات كيميائية، وقال مسؤولون اميركيون في الأيام القليلة الماضية أنه سيتم اتخاذ تحرك آخر في حال استخدم الأسد هذه الاسلحة المحظورة في ادلب التي يسيطر عليها المسلحون.
وصرح ماتيس لصحافيي وزارة الدفاع "في ادلب نحن نراقب عن كثب ما الذي سيفعله نظام الاسد هناك بمساعدة الايرانيين والروس".
وفي إشارة إلى ضربة اميركية صاروخية على قاعدة جوية سورية في نيسان/ابريل 2017 عقب مزاعم بشن مقاتلات النظام السوري هجوما كيميائيا في ادلب، قال ماتيس أن الرئيس السوري مني بخسائر جسيمة في قواته الجوية.
وقال "في المرة الأولى خسر 17% من مقاتلاته الجوية ذات الرؤوس المدببة" في إشارة إلى الرؤوس المخروطية غير المعتادة للمقاتلات الروسية الصنع.
وأضاف "لقد تم تحذيره، وسنرى ما إذا كان سيتصرف بحكمة".
وفي ضربة ثانية من نيسان/ابريل من نفس العام شاركت قوات بريطانية وروسية في هذه الضربة التي قادتها الولايات المتحدة.
ويستعد النظام السوري للهجوم على ادلب المعقل الاخير للمسلحين في سوريا، وصعدت قواته من عمليات القصف للمحافظة المكتظة بالسكان منذ بداية الشهر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب