مادورو توجه إلى موسكو للقاء بوتين
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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الجمعية العامة للامم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
غادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء الإثنين كراكاس متوجّهًا إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلن هو بنفسه.
وقال الزعيم الفنزويلي من أمام الطائرة الرئاسيّة "سأغادر إلى موسكو لاجتماع عمل، لزيارة عمل ضروريّة مع الرئيس فلاديمير بوتين".
وأشار إلى أنّ اللقاء مع الرئيس الروسي سيُتيح بأن "ينتهي العام 2018 على نحو جيّد، في ما يتعلّق بالعلاقات الاستراتيجيّة التي تبنيها فنزويلا مع العالم".
ويسعى مادورو إلى الحصول على دعم حلفائه قبل نحو شهر من بداية ولايته الثانية، وذلك في وقت يُواجه فيه رفضًا من جانب جزء كبير من المجتمع الدولي.
واستقبل الرئيس الفنزويلي الإثنين نظيره التُركي رجب طيّب إردوغان الذي أجرى أوّل زيارة رسميّة إلى كاراكاس.
وخلال الأيّام الفائتة، استقبل مادورو مسؤولين كبار من كوريا الشماليّة وإيران.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب