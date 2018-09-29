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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 01:05 م 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:05

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه لن يفوّت فرصة لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، إذا كان ذلك سيؤدي لتسوية الخلافات بين البلدين.

وفور عودته من رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث مادورو ردا على تصريحات لترامب قال فيها إن فنزويلا "فوضى" يتعين "تنظيفها".

وقال مادورو القيادي اليساري للدولة الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة "وردني أنّ رئيس الولايات المتحدة ذكرني مجددا. ردّي هو أنني شجاع بشكل كاف وحازم بشكل كاف وقوّي بشكل كاف للقاء الرئيس ترامب، وأحييه باحترام ونقيم حواراً على أعلى مستوى ... إذا سنحت هذه الفرصة، لن أفوتها".

وتابع مادورو في مطار مايكويتا قرب كراكاس "سأكون مستعدا للقائه في أيّ وقت وأي مكان. أمد يدي، أتحدث، أراه وجها لوجه وأنظر في عينيه. وأعلم أنه إذا حدث ذلك سيتغير الكثير من الأشياء".

قال ترامب خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في فندق في نيويورك غير بعيد عن مقر الأمم المتحدة حيث كان مادورو يلقي خطابه، أن "كل الخيارات مطروحة (...) على الطاولة بشأن فنزويلا (...) من الأقوى إلى خيارات أقل قوة".

وكان قد رأى قبل ذلك أن الرئيس الفنزويلي يمكن "إسقاطه بسرعة كبيرة" إذا "قرر العسكريون أن يفعلوا ذلك".

وحول إذا ما كان سيلتقي مادورو، قال ترامب إنه سيرى ما الذي سيحدث.

والثلاثاء الفائت، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات مالية على مقربين من مادورو بينهم زوجته اديلا فلوريس دي مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين في بيان إن "الرئيس مادورو يعتمد على أوساطه لابقاء هيمنته على السلطة فيما نظامه ينهب بانتظام ما تبقى من ثروات فنزويلا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب