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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 09:29 ص 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:29

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (وسط) يحضر حفل الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الحرس الوطني في كراكاس في 4 آب/اغسطس. (afp_tickers)