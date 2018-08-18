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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 03:00 ص 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:00

صورة نشرتها الرئاسة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو وهو يتحدث إلى جانب سبائك ذهب في كاراكاس في 22 اذار/مارس 2018. (afp_tickers)