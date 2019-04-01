هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 12:23 ص

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو مع اعضاء آخرين من الحكومة في قصر ميرافلوريس بكراكاس في 31 آذار/مارس 2019

استبدل الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو الإثنين وزير الطاقة في حكومته، في وقت أصيبت البلاد بشلل جراء انقطاعات متكررة للكهرباء الأمر الذي دفع الحكومة إلى التقنين.

وقال مادورو لوسائل الإعلام الرسمية "قررتُ أن أسمّي عاملاً في صناعة الكهرباء لديه 25 عاما من الخبرة، هو مهندس اضطلع بمسؤوليات عدة (...) إيغور غافيديا ليون"، ليحل بذلك مكان الجنرال المتقاعد لويس موتا دومينغيز الذي شغل المنصب منذ آب/أغسطس 2015.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية الأحد تدابير صارمة للتصدي لأزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تشلّ البلاد منذ أوائل اذار/مارس، وتسببت بتظاهرات احتجاجية جديدة.

وفيما نزل عدد كبير من الفنزويليين إلى الشارع، متحدّين قمع الشرطة ومجموعات مسلحة قريبة من الحكم للتعبير عن غضبهم بالضرب على أوان معدنية، أعلنت السلطات خطة لتقنين الكهرباء لمدة 30 يوما، وتعليق الدراسة في المدارس وخفض ساعات دوام العمل.

ويقول مادورو إنّ انقطاع التيار سببه "هجمات إرهابية" في إطار "حرب كهربائية تهدف الى إصابة البلاد بالجنون".

وغرقت كراكاس و20 من اصل 23 ولاية فنزويلية، من جديد في الظلام مساء الجمعة، وبقي عدد كبير من المناطق من دون كهرباء. وكان انقطاع التيار شل البلاد من 7 الى 14 اذار/مارس، ثم من 25 الى 28 اذار/مارس.

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