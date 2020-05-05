هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 03:47 ص

صورة موزعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس في 4 أيار/مايو 2020

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت الإثنين أميركيَّين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيراً إلى أنّ اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية خلال 48 شخصاً بلغ 15 شخصاً.

وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أميركيَّين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاماً، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وقدم مادورو الأمريكيين المعتقلين على أنهما "أعضاء في جهاز أمن" رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وكانت النيابة العامة الفنزويلية اتّهمت في وقت سابق الإثنين غوايدو بتجنيد "مرتزقة" من أموال النفط المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، للإعداد لعملية "توغل" بحرية للبلاد.

وتأتي محاولة "الغزو" المزعومة هذه بعد أكثر من عام على دعوة غوايدو الجيش للانتفاضة، عندما حاول دون جدوى في 30 نيسان/ابريل 2019 تحريض الثكنات على التمرد ضد "مغتصب السلطة" مادورو.

وتتهم الحكومة التشافية مراراً غوايدو بالتورط في "مؤامرات" ضد الرئيس الاشتراكي بمساعدة كولومبيا والولايات المتحدة.

ويتمتع مادورو بدعم ضباط الجيش، عماد النظام السياسي الفنزويلي، إضافة إلى الصين وروسيا وكوبا.

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