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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 02:26 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 02:26

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يقف الى جانب عدد من كبار الضباط خلال استعراض عسكري في كراكاس في 24 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)