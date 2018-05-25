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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يقف الى جانب عدد من كبار الضباط خلال استعراض عسكري في كراكاس في 24 أيار/مايو 2018.

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس، إثر أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية، اعتقال مجموعة من العسكريين بتهمة "التآمر" مع الولايات المتحدة وكولومبيا بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وقال مادورو خلال استعراض عسكري في مقر وزارة الدفاع في كراكاس إن الموقوفين اعترفوا بأنهم "باعوا أنفسهم لخونة في كولومبيا دفعوا لهم بالدولار الأميركي لكي يخونوا شرفهم وقيمهم وولاءهم لقواتنا المسلحة".

ولم يوضح مادورو عدد العسكريين الموقوفين ولا رتبهم، مكتفيا بالقول ان الولايات المتحدة وكولومبيا دبّرتا هذه المؤامرة بهدف "تعليق الانتخابات الرئاسية".

وفاز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وقاطعتها المعارضة، بحصوله على 68% من الاصوات، في مقابل 21،2% لأبرز منافسيه هنري فالكون الذي طعن بنزاهة الانتخابات وطالب بالغائها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب