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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 01:36 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:36

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في فريج في جنوب فرنسا في 16 أيلول/سبتمبر 2018

ردت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن بغضب الخميس على قرار قاض إخضاعها لفحص نفسي، عملاً بمجريات القانون، بعد أن نشرت في أواخر 2015 صور ضحايا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية على تويتر.

كتبت مارين لوبن زعيمة "التجمع الوطني"، "هذا هو الهذيان بعينه. هذا النظام بدأ حقاً يثير الرعب"، في تغريدة على تويتر أرفقتها بنص الأمر.

يعود تاريخ طلب إجراء الاختبار إلى 11 أيلول/سبتمبر وأصدره القاضي الذي يجري التحقيق الذي اتُهمت فيه لوبن "بنشر صور عنيفة" المضمون، ويطلب إجراء فحص نفسي لها في "أقرب وقت".

"ظننت أن لدي الحق في كل شيء: لكن لا! فلأنني استنكرت ويلات داعش في تغريدة، تخضعني ’العدالة’ لفحص نفسي! إلى أي مدى سيذهبون؟!"

ويهدف إجراء الاختبار النفسي لمرشحة الرئاسة عام 2017 إلى التحقق من قدرتها على فهم الأمور والإجابة على الأسئلة.

وفي أروقة الجمعية الوطنية، قالت النائبة لوبن أنها لن تخضع للاختبار، "أريد أن أرى كيف سيرغمني القاضي على ذلك".

ووصف أنصارها هذا الإجراء بأنه "ديكتاتوري". وكتب رفيقها ورئيس "التجمع الوطني" لوي أليو إن "إخضاع الخصوم للفحص النفسي كان من اختصاص السوفيات والأنظمة التوتاليتارية".

نشرت لوبن على تويتر في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 صور إعدامات وحشية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية رداً على الصحافي جان جاك بوردان الذي اتهمته بمقارنة حزبها مع التنظيم المتطرف.

وأثارت الصور الوحشية جدلاً في فرنسا والخارج لا سيما وأنها نشرت بعد شهر من اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا والتي أوقعت 130 قتيلا.

وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقاً في "نشر صور عنيفة" بإيعاز من وزير الداخلية حينها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب