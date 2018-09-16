ماكاو تغلق كازينوهات القمار قبل وصول الإعصار مانغخوت
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
كازينو فندق في كوتاي بمكاو في 19 أيلول/سبتمبر 2012(afp_tickers)
أغلقت ماكاو للمرة الأولى في تاريخها كل كازينوهات القمار مع اقتراب الإعصار مانغخوت الذي حذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات خطيرة على أثره.
وكانت سلطات هذه المستعمرة البرتغالية السابقة واجهت انتقادات حادة العام الماضي لتقصيرها في الاستعداد لمواجهة الإعصار هاتو الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا وسبب أضرارا مادية كبيرة.
وأعلنت سلطات ماكاو في بيان مساء السبت أن قرار إغلاق الكازينوهات ال42 في المدينة اتخذ بموافقة الشركات المشغلة لها. وقالت الحكومة إن "تعليق عمليات الكازينوهات إجراء لضمان أمن موظفيها وزوارها والسكان".
وكانت المدينة التي تزدحم بالسياح عادة، شبه مقفرة صباح الأحد.
وقام عدد من التجار بتكديس أكياس الرمل أمام محلاتهم التجارية وحماية واجهاتها بألوح من الخشب.
ويتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها حوالى ظهر الأحد (04,00 ت غ).
وكان الإعصار هاتو الذي ضرب المنطقة في آب/اغسطس 2017 أدى إلى استقالة مدير إدارة الأرصاد الجوية وصدور إعلان اعتذار عن رئيس الحكومة ونشر الجيش الصيني للمساعدة في عمليات الإغاثة.
وهذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع هي المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، وينفق فيها الصينيون الأثرياء مبالغ كبيرة.
وواجهت العاصمة العالمية للكازينوهات التي تتقدم بفارق كبير على الأميركية لاس فيغاس في رقم الأعمال، حملة قامت بها السلطات الصينية لمكافحة الفساد.
وتفاقمت الأزمة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب