ماكرون عن البريكست : "بإمكاننا التوضيح والطمأنة ... لا إعادة التفاوض"

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:27 م

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعقد مؤتمرا صحافيا في بروكسل في ختام قمة أوروبية في الرابع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بإمكان الدول ال27 "توضيح" الإتفاق حول إنسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الاوروبي، ولكن من دون "إعادة التفاوض" بشأنه، وذلك في ختام قمة أوروبية عقدت في بروكسل.

وقال الرئيس الفرنسي "الأمور تم التفاوض بشأنها، وهي واضحة ولها قيمة قانونية".

وتابع "هناك إتفاق، وهو الوحيد وأفضل الممكن، ولا يمكننا إعادة التفاوض بشأنه. بالمقابل بإمكاننا التوضيح والطمأنة"، معتبرا أن هناك "الكثير من القلق والتهيئات" بشأن الإتفاق الذي تم التوصل اليه.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي وصلت الى بروكسل للحصول على ضمانات من الدول ال27 تتيح لها إقناع اعضاء مجلس العموم البريطاني بالموافقة على الإتفاق.

وتتضمن الإيضاحات التي تطلبها ماي "شبكة الأمان" لتجنب العودة الى الحدود الفعلية بين ايرلندا ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، ما يمكن أن يهدد اتفاقات السلام حول الجزيرة.

وقال ماكرون بهذا الصدد "إن شبكة الامان ليست هدفنا، ليست حلا دائما ولا أحد يسعى لمحاصرة المملكة المتحدة".

وتابع الرئيس الفرنسي "بشكل واضح جدا، نحن مستعدون تماما للتحاور في أسرع وقت ممكن حول العلاقات المستقبلية، ونحن منفتحون تماما للتأكيد بأننا نريد بناء علاقة مستقبلية".

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