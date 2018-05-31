ماكرون لترامب: الرسوم الاميركية "غير شرعية" والاتحاد الاوروبي سيرد عليها (الاليزيه)
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ماكرون خلال تقديمه مشروع الحكومة لتطوير الضواحي الفقيرة في باريس الثلاثاء في 22 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الاميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ليل الخميس بأن قراره فرض رسوم على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي "غير شرعي" و"خطأ"، مشددا على ان الاتحاد الاوروبي سيرد على قرار ترامب "بطريقة حازمة ومتناسبة" بحسب بيان صادر عن الاليزيه.
كما وجه الرئيس الفرنسي دعوة لترامب إلى المشاركة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان من أجل تعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية، وفق الاليزيه الذي لم يُحدد ما كان رد ترامب.
وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الخميس ان فرنسا لن تتفاوض "تحت الضغط" مع الولايات المتحدة في شأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
وصرح لو مير للصحافة في مونريال قبل وصوله الى ويستلر (كندا) حيث سيشارك في اجتماع مجموعة السبع "نحن نرفض التفاوض تحت الضغط. لقد التقيت صباح اليوم (وزير التجارة الاميركي) ويلبر روس وأوضحت له أن دول الاتحاد الأوروبي لن توافق أبدًا على التفاوض تحت الضغط".
وشدد على أن الأوروبيين لا يستطيعون فهم مثل هذا القرار الأميركي ضد "الحلفاء المقربين".
واضاف "نعتقد بشكل راسخ ان القرار الذي اتخذته الادارة الاميركية غير مقبول (...)، غير مبرر، وستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب