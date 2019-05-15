هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 08:04 ص

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (يمين) مستقبلا رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا ارديرن في باريس في 16 نيسان/ابريل 2018.

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا ارديرن الاربعاء قادة آخرين من العالم وأبرز مسؤولي شركات التكنولوجيا لاطلاق مبادرة جديدة واعدة تهدف الى مكافحة التطرف على الانترنت.

المبادرة التي تحمل اسم "نداء كرايست تشيرش" دعت اليها ارديرن بعد المجزرة التي وقعت في هذه المدينة النيوزيلاندية في آذار/مارس 2019 حين قام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض بإطلاق النار في مسجدين ما أدى إلى مقتل 51 شخصا. وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

وسيطلب من المشاركين تنفيذ تعهدات لوقف المضمون الارهابي والعنيف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الكترونية اخرى.

ويعقد اللقاء السياسي في موازاة مبادرة أطلقها ماكرون لجمع حوالى 80 مسؤولا من شركات تكنولوجيا في باريس لايجاد سبل توظيف التكنولوجيا الجديدة من أجل المصلحة العامة.

وتأتي القمة فيما تتزايد الدعوات لوقف استغلال المتطرفين وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيحضر هذا الاجتماع في قصر الاليزيه رؤساء دول وحكومات مثل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السنغال ماكي سال ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومدراء شركات عملاقة في التكنولوجيا الرقمية بينها غوغل وتويتر وفيسبوك.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان القلق المشترك لدى كل المشاركين هو كيفية "مطالبة الدول وكبريات الشركات الرقمية بالتحرك ضد الارهاب والتطرف العنيف على الانترنت".

في هذا الاطار أعلنت مجموعة فيسبوك الأربعاء تشديد القيود على خدمة البث المباشر لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة كما حصل خلال مجزرة مسجدي كرايست تشيرش.

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