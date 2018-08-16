ماكرون والسيسي يشددان على "ضرورة نزع فتيل التصعيد" في غزة
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دخان يتصاعد في غزة بعد قصف اسرائيلي في 09 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
شدد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي الخميس "على ضرورة الاسراع في نزع فتيل التصعيد و(تأمين) دعم انساني في غزة"، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية.
واورد الاليزيه ان ماكرون "اشاد بالجهود المصرية للمضي قدما في المصالحة بين الفلسطينيين وضمان هدنة في غزة وتحسين وصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين".
وأدى التوتر منذ أواخر أذار/مارس إلى مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين اسرائيل وحماس.
ومنذ تموز/يوليو، شهد القطاع تبادلا لاطلاق النار، كان الأعنف الخميس الماضي عندما ردت إسرائيل بسلسلة غارات جوية على صواريخ وقذائف هاون أطلقتها حماس والمجموعات العسكرية من غزة.
والتزم الطرفان عودة التهدئة إثر وساطة مصر ومسؤولين في الأمم المتحدة.
وبحث الرئيسان ايضا الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر وفرنسا لمواكبة العملية السياسية التي تدعمها الامم المتحدة تمهيدا لاجراء انتخابات في كانون الاول/ديسمبر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب