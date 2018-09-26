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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 04:27 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:27

من اليسار: رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال مشاركتهم في مؤتمر حول تعليم الفتيات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)