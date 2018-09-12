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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 09:05 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:05

فلسطينيون يحتجون على وقف التمويل الأميركي للأونروا أمام مقر الوكالة في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 8 أيلول/سبتمبر 2018

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "أسفه" لقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين، مؤكداً التزام فرنسا مساعدة الوكالة الأممية للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها.

وخلال محادثة هاتفية الثلاثاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قال ماكرون إن خدمات "الأونروا" "ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. وأضاف البيان أن "الرئيس أشار إلى التزام فرنسا المساهمة في الاستجابة الجماعية اللازمة لمساعدة الأونروا على الخروج من هذه الأزمة وزيادة تحسين فعالية عملها".

في غضون بضعة أسابيع اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة إجراءات بينها إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين ووقف تمويل "الأونروا" في نهاية آب/أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الاثنين إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التواصل مع إدارة ترامب وبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

وأدان المسؤولون الفلسطينيون الذين جمدوا الاتصال بالحكومة الأميركية منذ اعتراف رئيسها من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل على الفور ما وصفوه بأنه "هجمة تصعيدية مدروسة".

تقدم الأنروا خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني وهي تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" وتحتاج إلى 200 مليون دولار للحفاظ على مدارسها ومراكزها الصحية مفتوحة حتى نهاية العام.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه الوكالة التي قدمت لها 350 مليون دولار (300 مليون يورو) في عام 2017.

أنشئت "الأنروا" قبل نحو 70 عاماً عقب إقامة دولة إسرائيل. ووصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة بأنه "متهور وغير إنساني" في حين أشادت به إسرائيل التي تريد تقليص عدد اللاجئين إلى الحد الأدنى.

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