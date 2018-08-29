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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 09:46 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:46

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع زوجته بريجيت في كوبنهاغن مع ولي عهد الدنمارك الامير فريدريك وزوجته الاميرة ماري في التاسع والعشرين من آب/اغسطس 2018

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني "محقَان" في اعتباره "معارضهما الرئيسي" في أوروبا بشأن ملف الهجرة.

وقال ماكرون ردا على صحافيين خلال زيارة إلى الدنمارك "لن أتنازل عن شيء للقوميين وللذين ينشرون خطاب الكراهية هذا. إذا كانا يريدان أن يريا في شخصي معارضهما الرئيسي فهما محقان".

وكان أوربان وصف في ميلانو الثلاثاء سالفيني بأنه "بطله"، ومعتبرا في الوقت نفسه ماكرون خصمه الرئيسي في أوروبا. وقال رئيس الوزراء المجري "هناك معسكران في أوروبا حاليا يقود أحدهما ماكرون".

وقبل سبعة أشهر من انتخابات أوروبية يفترض أن تتركز إلى حد كبير على هذا الملف، اتهم اوربان الرئيس الفرنسي بأنه "على رأس القوى السياسية التي تدعم الهجرة"، مؤكدا أنه يريد "وقف الهجرة غير القانونية".

ورد ماكرون الأربعاء "إذا اعتبرا ان ما هو موجود في فرنسا حاليا هو عدو للقومية ولسياسة الكراهية، وعدو لاوروبا التي تدفع ثمن ما يناسبنا ولا تفرض أي مسؤولية أو تضامن، فهما محقان".

وتابع "سيكون علينا أن نتخذ قرارات في العمق في الأيام أو الأشهر المقبلة، لمعالجة قضية الهجرة، وهذا يتطلب جدية وروح مسؤولية مع البقاء متمسكين بقيمنا مثل حق اللجوء، مع سياسة فعلية حيال دول المصدر. ليس هذا ما يقترحه أوربان وسالفيني".

ويعقد المجس الاوروبي اجتماعات في العشرين من أيلول/سبتمبر في سالزبورغ لمناقشة ملف الهجرة.

ليب/اا/ج ب

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