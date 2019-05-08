هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 03:26 م

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في الاليزيه في 8 ايار/مايو 2019

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ايمانويل ماكرون "أكد مجددا" الاربعاء "دعم" فرنسا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وأضاف بيان للرئاسة اثر اجتماع ماكرون والسراج بباريس ان الرئيس الفرنسي "حض" على وقف اطلاق النار "بلا شروط" في المعارك الدائرة منذ الرابع من نيسان/ابريل عندما شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس،

واقترح ماكرون "ان يتم تحديد خط وقف اطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة".

وتابع بيان الرئاسة الفرنسية "ان الجانبين اتفقا على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الامة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني".

واتهم السراج الذي يرأس الحكومة المعترف بها دوليا، في الايام الاخيرة فرنسا بدعم المشير حفتر.

وهدف لقاء باريس خصوصا الى توضيح انتقادات طرابلس التي تعتبرها باريس "غير مقبولة ولا اساس لها" بشان دعم مفترض لحملة حفتر، كما أوضحت الرئاسة.

اما بشأن وقف اطلاق النار فان حكومة السراج رفضت حتى الان أي اتفاق قبل انسحاب قوات المشير حفتر الى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم.

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