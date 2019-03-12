هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 10:19 ص

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستعرض القوات خلال زيارته للقاعدة العسكرية في جيبوتي في 12 آذار/مارس 2019 من حيث استهل زيارته للقرن الإفريقي

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون الثلاثاء جولة في شرق إفريقيا في جيبوتي التي وصلها مساء الاثنين، قبل أن يزور كنائس لاليبيلا المحفورة في الصخر في إثيوبيا والتي تسعى فرنسا للمساهمة في الحفاظ عليها.

ومن جيبوتي حيث التقى الرئيس اسماعيل عمر غيلله، حيا ماكرون قرار الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، متمنياً أن تكون المهلة الانتقالية "معقولة" في الجزائر.

والتقى ماكرون أيضا قائد القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي وهي الأكبر في بلد أجنبي. وتسعى باريس إلى الإبقاء على نفوذها في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تثير أطماع القوى العظمى ولا سيما الصين التي فتحت فيها أول قاعدة عسكرية في الخارج في 2017.

ويفترض أن يتوجه ماكرون ظهراً إلى لاليبيلا التي تبعد قرابة 680 كلم شمال أديس أبابا، حيث يوجد الموقع الذي صنفته اليونسكو ضمن التراث العالمي.

ويتوقع أن يعلن عن اتفاق فرنسي إثيوبي حول نظام جديد لحماية هذه الآثار المهددة بفعل الحت والتآكل، في ما يعد بادرة دبلوماسية ثقافية، علماً أن علماء الآثار الفرنسيين هم من بين أهم الخبراء العالميين بهذا التراث المسيحي الشرقي، الذي يضاهي آثار البتراء في الاردن.

ويتظاهر الإثيوبيون ضد الصواري التي وضعتها اليونيسكو لحماية الكنائس من المطر في إطار مشروع أسفر عن مصادرة أملاك وهدم قرابة خمسة آلاف مسكن حول الموقع.

ويختتم ماكرون زيارته بعشاء رسمي في أديس أبابا في أجواء من الحداد بعد تحطم طائرة بوينع تابعة للخطوط الإثيوبية الأحد ومقتل 157 شخصا بينهم تسعة فرنسيين.

ويلتقي ماكرون الاربعاء قادة الاتحاد الإفريقي ثم يتوجه إلى كينيا، آخر محطة في رحلته التي يختتمها الخميس ويشارك خلالها في قمة المناخ "كوكب واحد" ويوقع اتفاقات بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع قادة كينيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك