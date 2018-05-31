هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:09 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:09

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع وزيرة الثقافة فرنسواز نيسن في قصر فيرني-فولتير شرق فرنسا في 31 ايار/مايو 2018

برر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس رحلاته العديدة الى الخارج في الاشهر الاخيرة بتأكيده انه "يدافع عن مصالح فرنسا" و"يلعب دور الوسيط في عالم يسوده الجنون".

وقال على هامش زيارة لقصر فيرني-فولتير (شرق) قرب جنيف "امضيت الكثير من الوقت في الخارج لانه كان هناك لقاءات كبرى دولية وكان علينا المشاركة".

واضاف "انه امر مهم لبلادنا (...) يتوقع المواطنون ايضا ان يدافع الرئيس عن مصالحهم على الساحة الدولية".

وتابع "علينا ان نضطلع بدورنا في عالم ازدادت فيه درجة الجنون، ان نلعب دور الوسيط". واوضح "للاسف لا نعيش في عالم هادىء".

وقام ماكرون في الاسابيع الاخيرة برحلات بعيدة منها زيارة لروسيا الاسبوع الماضي بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة نهاية نيسان/ابريل. كما زار مؤخرا الهند واستراليا تزامنا مع تظاهرات الاول من ايار/مايو في فرنسا قبل التوجه الى كاليدونيا الجديدة.

كما شارك في البحث في نزاعات خارجية كملف ليبيا جامعا ابرز قادة البلاد باشراف الامم المتحدة، للتحضير لانتخابات. وسيزور موريتانيا ونيجيريا لثلاثة ايام مطلع تموز/يوليو.

وقال امام نحو مئتي شخص كانوا في انتظاره لدى وصوله الى قصر فيرني-فولتير "عندما لا اكون حاضرا على الارض افتقد ذلك".

واضاف "هناك دائما اشخاص في غاية الود. هناك ايضا لحظات غضب وتظاهرات لكنكم تعرفونني، احاول دائما التواصل مع الناس".

وكانت اوساط ماكرون قالت الاسبوع الماضي "علينا الا نفصل بين العمل الوطني والدولي للرئيس هناك استمرارية في كل المجالات (...) بالنسبة الى اوروبا وكذلك بالنسبة الى سوريا وليبيا".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب