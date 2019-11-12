هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 06:57 م

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في تصريح للصحافيين أمام قصر الإليزيه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء تقديم دعم عسكري لجمهورية الكونغو الديموقراطية لتمكين جيشها من التصدّي لجماعات مسلّحة في شرق البلاد المضطرب، وذلك بعد لقائه نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في الإيليزيه.

وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية نزاعا مدمرا قرب حدودها الشرقية، بعدما برزت فصائل مسلّحة عدة إثر حربي الكونغو اللتين وقعتا بين عامي 1996 و1997 وبين عامي 1998 و2003.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تشيسيكيدي في باريس إن "فرنسا منخرطة بالكامل إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية للتصدي للجماعات المسلّحة التي تزعزع استقرار البلاد"، وبعضها مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف ماكرون أن هذا الأمر سيتّخذ "بعدا عسكريا" وسيشمل "العمل الاستخباراتي" من دون تفاصيل.

وينشط "تحالف القوى الديموقراطية" وهو فصيل أوغندي مسلّح إسلامي، في منطقة بيني ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في السنوات الخمس الأخيرة.

ودعا ماكرون الدول الإقليمية إلى "الانخراط مع الرئيس تشيسيكيدي في هذه المعركة البالغة الأهمية".

وقال تشيسيكيدي إنه يريد أن يرى "حضورا أكبر لفرنسا في إفريقيا".

وأضاف أن "الصديق يساعد صديقه عندما يكون في شدة".

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