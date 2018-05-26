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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 12:25 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:25

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتوسط مصافحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، اثر اجتماعهما قرب باريس في 25 تموز/يوليو 2017.

أعلن مصدر دبلوماسي مساء السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجمع في قصر الإليزيه الثلاثاء أبرز المسؤولين الليبيين في مؤتمر دولي سيخصص للتحضير لإجراء انتخابات في البلد الغارق في الفوضى منذ العام 2011.

وقال المصدر إن هذا الاجتماع الذي ترعاه الامم المتحدة سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأضاف إن الهدف من هذا المؤتمر الدبلوماسي غير المسبوق هو "توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة" الليبية من طريق "تحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي".

ودعا الإليزيه الى هذا المؤتمر ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وايطاليا، القوة الاستعمارية السابقة، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الاقليمية (الامارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب).

وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة.

وماكرون الذي جعل من الاستقرار إحدى اولويات سياسته الخارجية المهتمة بقوة بمنطقة الساحل، سبق له وأن رعى في تموز/يوليو 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس.

وما زالت ليبيا تعيش على وقع أعمال عنف وانقسامات عميقة رغم توقيع اتفاق سياسي في كانون الاول/ديسمبر 2015 بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

والاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا حيث تواجه خصوصا منافسة سلطة موازية في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير حفتر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب