ماكرون يحذر من اختفاء الاتحاد الاوروبي
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وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون في هانوفر في 26 نيسان/ابريل 2016(afp_tickers)
حذر وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون من "اختفاء" الاتحاد الاوروبي في حال الاخفاق في اعادة بنائه في مقابلة تنشرها مجلة "داي زايت" الالمانية الخميس.
وقال الوزير "هناك جيل (من القادة) الذين اسسوا أوروبا، وجيل ثان تولى تنميتها. ثم جاء أولئك الذين واجهوا الازمة المالية والمخاطر الدولية الجديدة. لقد تحملوا المسؤولية وقاموا بأفضل ما بوسعهم".
وتدارك "لكن ونظرا للتحديات العالمية التي تواجهها، ترتسم اليوم حقبة جديدة واذا لم تتحرك اوروبا، فانها ستختفي" مؤكدا انه يريد ان يؤدي دورا في التصدي لذلك.
وقال "انا على اقتناع بان جيلي يترتب عليه واجب تاريخي هو اعادة بناء اوروبا".
ويبلغ الوزير 38 عاما وتؤكد وسائل الاعلام انه يطمح للترشح لرئاسة فرنسا منذ ان اعلن في 6 نيسان/ابريل تشكيل حركته "الى الامام" (اون مارش) التي قدمها باعتبارها لا تنتمي لا الى اليسار ولا الى اليمين.
وفي المقابلة مع المجلة الالمانية بدا ماكرون نائيا بنفسه عن الانتقادات الموجهة في فرنسا الى المستشارة انغيلا ميركل بشأن استقبال اكثر من مليون لاجىء.
وقال "بالنسبة لي فان المستشارة محقة في سياستها حول اللاجئين. لقد برهنت شجاعة وجلدا وهي مثل فرنسا ابدت التزامها لصالح الحل الاوروبي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب