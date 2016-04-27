محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2016 02:43 م 27 أبريل 2016 - آخر تحديث - 14:43

وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون في هانوفر في 26 نيسان/ابريل 2016 (afp_tickers)