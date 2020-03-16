هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2020 07:20 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مساء الاثنين أنّ الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً، وأمر بحظر التنقّلات غير الضرورية في فرنسا بهدف التصدّي لوباء كورونا المستجد.

وقال ماكرون إنّ "كلّ الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلّق لمدة 30 يوماً"، موضحاً أنّ هذا التدبير يدخل حيّز التنفيذ "ظهر الثلاثاء" (11,00 ت غ).

وكذلك أعلن الرئيس الفرنسي تشديد القيود المفروضة على التنقّل في فرنسا.

وقال ماكرون "اعتباراً من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الأقلّ، سيتم الحدّ من تنقّلاتنا في شكل كبير جداً"، مشدّداً على "معاقبة" أيّ انتهاك لهذا القرار ومعلناً ايضا إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 اذار/مارس.

وفي خطابه استخدم الرئيس الفرنسي مرارا عبارة "نحن في حالة حرب".

وقال إن "التجمّعات العامة، والاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء لم تعد مسموحة. لم يعد ممكنا لقاء الأصدقاء في المتنزه أو في الشارع".

وأعلن ماكرون إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس، من دون تحديد موعد جديد لها.

وشهدت الجولة الأولى التي أجريت الأحد شهدت نسبة مقاطعة كبيرة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد أعلن أنه سيقترح تنظيم الدولة الثانية في 21 حزيران/يونيو.

وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6,600 شخص فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.

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