هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 05:23 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) مستقبلا نظيره الصيني في الإيليزيه في 25 آذار/مارس 2019

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في باريس أمام الزعيم الصيني شي جينبينغ الى "شراكة قوية بين الصين وأوروبا" في حين تسعى أوروبا إلى موقف ثابت ضد الطموحات الدبلوماسية والاقتصادية لبكين.

وصرّح ماكرون للصحافة أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على "تعددية قوية" وشق اقتصادي "متوازن".

وادلى الرئيس الفرنسي بهذه التصريحات عشية محادثات سيجريها مع نظيره الصيني في باريس بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لاستكشاف "نقاط الالتقاء" مع بكين.

بدوره قال الرئيس الصيني إن بلاده "بحاجة لأوروبا موحّدة ومزدهرة"، داعيا أوروبا لاعتماد "استراتيجية مترابطة" في تعاملها مع بكين.

ويأتي ذلك بعد زيارة أجراها شي لروما جرى خلالها توقيع مذكّرة تفاهم أصبحت بموجبها إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة" العملاق للبنى التحتية البحرية والبرية الذي يثير مخاوف أوروبية وأميركية.

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