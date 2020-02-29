هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 11:12 م

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله الى القمة الاوروبية في بروكسل في 20 شباط/فبراير 2020

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت تركيا وروسيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في منطقة إدلب بسوريا، وذلك خلال اتّصالين هاتفيّين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيّب إردوغان، بحسب ما ذكر الإليزيه في بيان.

وأعرب ماكرون لبوتين وإردوغان عن "قلقه الشديد حيال الكارثة الإنسانيّة" الحاليّة ومخاطر "تشتّت الجماعات الإرهابيّة بسبب الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه وتقويض اتّفاقات خريف 2018 المتعلّقة بمحافظة إدلب".

وشدّد ماكرون بحسب البيان على "ضرورة الوقف الفوريّ للأعمال القتاليّة"، داعيًا "روسيا وتركيا إلى وقف دائم لإطلاق النّار يُمكن التحقّق منه، وفقًا للالتزامات التي تمّ التعهّد بها أمام فرنسا وألمانيا خلال قمّة اسطنبول الرباعيّة في خريف 2018".

ودعا روسيا إلى "وضع حدّ فوري للهجوم العسكري في شمال غرب سوريا واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين والأفراد والمساعدات الإنسانية".

كما عبّر عن تعازيه لتركيا "في أعقاب الهجوم على القوّات التركيّة في شمال غرب سوريا".

وأشاد ماكرون "بجهود تركيا في مساعدة اللاجئين السوريين، وأكّد لها تضامنه الكامل في هذا الصدد". ودعا الرئيس الفرنسي تركيا إلى "التعاون في إدارة تدفّق" المهاجرين.

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