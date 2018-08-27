ماكرون يدعو الأوروبيين إلى تجنب الاعتماد على الأميركيين أمنياً
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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلقي خطابا خلال مؤتمر السفراء السنوي في باريس بتاريخ 27 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيرا إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل.
وقال في خطاب مهم بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية إنه "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا".
وأضاف ماكرون أمام 250 دبلوماسيا ونائبا وخبيرا في العلاقات الدولية إنه سيكشف عن مقترحاته "خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف "أريد أن نطلق مراجعة شاملة لأمننا، تتضمن روسيا، مع جميع الشركاء الأوروبيين".
وتأتي تصريحات ماكرون عقب سلسلة من التحركات التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشفت نيته النأي بنفسه عن حلفاء واشنطن التقليديين في حلف شمال الأطلسي.
ووصل ماكرون إلى السلطة العام الماضي حيث تعهد بإصلاح الاتحاد الأوروبي ودعا إلى إصلاحات سياسية عميقة بما في ذلك تخصيص ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو، وهو اقتراح قوبل بدعم فاتر.
ودعا الرئيس الفرنسي، الذي سيتوجه إلى الدنمارك وفنلندا في جولة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء على أمل حشد الدعم لمقترحاته، إلى مضاعفة الجهود لإصلاح التكتل.
وقال "علينا القيام بمبادرات جديدة وبناء تحالفات جديدة".
وأضاف "تريد فرنسا أوروبا قادرة على الحماية حتى في وقت بات فيه التطرف أقوى وعادت القومية للظهور".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب