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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 08:54 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:54

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله الى سالزبورغ في النمسا للمشاركة في قمة غير رسمية للاتحاد الاوروبي في 20 ايلول/سبتمبر 2018

شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في سالزبورغ (النمسا) على أهمية ان يتبنى الاوروبيون موقفا "متجانسا" مع اقتراب المرحلة الاخيرة من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وصرح ماكرون لدى وصوله للمشاركة في قمة غير رسمية للاتحاد "ستكون هناك صعوبات، ستكون هناك دائما لحظات صعبة (...) ولكن علينا ان ندافع عن مصالح الاتحاد الاوروبي على المدى القصير والمتوسط والبعيد".

ويتوقع ان تتسارع المفاوضات حول بريكست من اجل التوصل في الخريف الى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، الامر المقرر نهاية اذار/مارس 2019.

واعتبر ماكرون ان المهم "ان نبقى صفا واحدا وان تكون لنا مقاربة واحدة وان نبقى متجانسين"، مضيفا "ينبغي التوصل الى حل، ولكن من دون ان يلحق ضررا بالتجانس وبقوة الحريات الاربع للسوق الموحدة".

وسيلتقي القادة الاوروبيون الخميس من دون مشاركة ماي لتحديد استراتيجيتهم قبل الاسابيع الاخيرة من المفاوضات.

وعرضت ماي لهم مساء الاربعاء موقفها من هذا الملف.

وبالنسبة الى ملف الهجرة قال ماكرون "نحتاج الى نتائج لان مواطنينا يحتاجون الى حماية".

واضاف "اؤيد اقتراح المفوضية الاوروبية زيادة عديد (وكالة) فرونتكس الى عشرة الاف للدفاع عن حدود" الاتحاد الاوروبي، في اشارة الى ما اعلنه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اخيرا.

واعرب ايضا عن امله بتبني سياسة "اكثر فاعلية" لتنظيم عودة المهاجرين الذين لا يحق لهم اللجوء في اوروبا.

وكشفت القمة الاوروبية السابقة في حزيران/يونيو تباينات كبيرة بين الدول الاعضاء حول السياسة الواجب انتهاجها في ملف الهجرة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب