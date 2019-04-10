هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 02:48 ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2018

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات هاتفية الثلاثاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني إلى "تجنّب أيّ تصعيد أو زعزعة لاستقرار المنطقة"، بحسب ما أفاد الإليزيه، وذلك بعد تجدّد التوتّر بين إيران والولايات المتحدة.

وأدرجت الولايات المتحدة رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، فيما اتهم روحاني الولايات المتحدة بأنها "زعيمة الإرهاب الدولي".

من جهة ثانية، ذكّر الرئيس الفرنسي "بالتزام فرنسا وشركائها الأوروبيين بالإطار الذي حدّده الاتّفاق النووي" الموقّع بين الدول العظمى وإيران في العام 2015.

وأعرب ماكرون عن الأمل في "أن يستمرّ الحوار البنّاء مع طهران، على أساس احترامٍ صارم" للاتّفاق و"رؤيةٍ واضحة لمستقبل البرنامج النووي المدني الإيراني".

كما أبدى ماكرون لنظيره الإيراني "قلقه بشأن قضية المحامية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده"، داعيا مجددا إلى إطلاق سراحها.

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