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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 05:13 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:13

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يحيي المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل لدى وصولها لقصر الاليزيه الرئاسي في باريس في 16 اذار/مارس 2018.

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة الى تبني خارطة طريق "واضحة وطموحة" لاصلاح الاتحاد الاوروبي بحلول حزيران/يونيو المقبل، فيما يحاول حشد الدعم من المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل لحملة إعادة هيكلة التكتل الأوروبي.

وفي مؤتمر صحافي أعقب جولة مباحثات بين الزعيمين في باريس، أيدت ميركل الموعد الذي حدده ماكرون قائلة "علينا التوصل لنتائج بحلول حزيران/يونيو".

ودعا ماكرون لنهج إصلاح رئيسي لتجديد الاتحاد الاوروبي، بشكل يتضمن ميزانية ووزير مالية لمنطقة اليورو، لكن بعض القادة الاوروبيين عبروا عن تحفظاتهم.

ويعول الرئيس الفرنسي الشاب على دعم ميركل، زعيمة أكبر اقتصاد في اوروبا، لكن قرابة ستة اشهر من المأزق السياسي في المانيا حيث كافحت ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي أجبر ماكرون على تجميد خططه.

وقالت ميركل في باريس إن العلاقات الفرنسية الألمانية تبقى رئيسية لمستقبل اوروبا، في أول زيارة خارجية لها بعد أن بدأت رسميا ولايتها الرابعة الاربعاء.

وأكدت "لا يكون لدينا دوما نفس الاراء في بادئ الأمر، لكن فرنسا والمانيا حققتا الكثير معا في الماضي".

وتابعت "نريد الآن ان نصيغ مسارات مشتركة".

وأضافت "انا مصممة للوصول لذلك واعتقد انه يمكننا فعل ذلك. انه اكثر ضرورة من قبل ان تكون اوروبا موحدة في وضع جيوسياسي تتعرض فيه التعددية لضغوط".

من جهته، قال ماكرون أيضا انه امر رئيسي للاتحاد الاوروبي ايجاد طريق موحد للمضي قدما في حين يواجه مجموعة تحديات من بينها بريكست، والهجرة وصعود الشعبوية الذي انعكس بشكل واضح في نتائج الانتخابات الايطالية الأخيرة.

وقال ماكرون "هذه مهمتنا بحلول حزيران/يونيو، بخصوص منطقة اليورو وسياسة الهجرة والدفاع والتجارة والابحاث والتعليم والمجالات الكبيرة التي كان بوسعنا تحديدها ... سنقدم خارطة طريق واضحة وطموحة بحلول حزيران/يونيو".

وكرر الرئيس الفرنسي دعمه لبريطانيا بعد محاولة اغتيال جاسوسي روسي مزدوج سابق. وقال للصحافيين "ندين هذا التدخل الروسي وكل شيء يقودنا للاعتقاد انها بالفعل روسيا" التي تقف وراء الهجوم بغاز الاعصاب.

وأيدت ميركل ذلك بقولها إن "خيوطاً كثيرة تقود الى تحميل روسيا المسؤولية، هذا وضع صعب للغاية، سنناقش معا اليوم الرد الأمثل".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب