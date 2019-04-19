هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 10:05 ص

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وفدا من التحالف العربي الكردي الذي يقاتل في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية، وأكد له دعم باريس لمكافحة التنظيم الجهادي، فيما تبدي هذه القوى قلقا إزاء تراجع الدعم الدولي لها.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون أكد لهؤلاء الممثلين عن قوات سوريا الديموقراطية "استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي ما زال يشكل تهديدا للأمن الجماعي، وخصوصا في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم".

وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم دعما ماليا "لتلبية الحاجات الإنسانية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين في سوريا".

وبحسب أعضاء في الوفد، تعهد إيمانويل ماكرون إبقاء جنود فرنسيين إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية وتقديم دعم مالي لإعادة الإعمار وتعزيز الخدمات العامة في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في سوريا.

وخلال مؤتمر صحافي، قال عبد المهباش وهو أحد رؤساء المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها أن الرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده العسكري، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

ولم تدل فرنسا بأي تصريحات بشأن وجودها العسكري في سوريا لكنها أبدت استعدادها للمساعدة في حفظ أمن المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية إذا ما أبقت الولايات المتحدة على جنود لها في الميدان.

وبعدما أعلن سحب الجنود الأميركيين الـ2000 الموجودين في شمال شرق سوريا في كانون الأول/ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف إبقاء مئتي جندي بعد الضغوط الكبيرة من قادته العسكريين وحلفائه.

وأشار عبد المهباش إلى أن "مكافحة الإرهاب تتطلب مزيدا من الوقت والجهود"، لافتا إلى وجود "عشرات الخلايا النائمة" لتنظيم الدولية الإسلامية فضلا عن تغلغل أفكار هذا التنظيم لدى سكان المناطق التي حررتها قوات سوريا الديموقراطية.

ويطالب الأكراد السوريون أيضا بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف الجهاديين الذين يحتجزونهم خصوصا الأجانب منهم والبالغ عددهم 6 آلاف مقاتل مع 15 ألفا من أفراد عائلاتهم. غير أن المجتمع الدولي يتعامل بفتور مع هذه الفكرة إذ لا تشكل الإدارة الذاتية دولة ذات سيادة.

ولفت عبد المهباش أيضا إلى أن إيمانويل ماكرون أكد على تقديم قرض للخدمات وإعادة الإعمار لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي الأول من نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن مساعدة إنسانية بقيمة مليون يورو للنازحين في المخيمات في شمال شرق سوريا خصوصا مخيم الهول الذي يتكدس فيه الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلين أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكّر ماكرون بـ"تمسّك فرنسا بأمن تركيا وإنهاء التصعيد على طول الحدود السورية - التركية".

وتتوعد تركيا بإطلاق هجوم لإبعاد المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب الذين تصنفهم "إرهابيين" عن حدودها.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، يلف الغموض مصير القوات الكردية التي شاركت في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذار/مارس إسقاط "الخلافة" التي اعلنها التنظيم سنة 2014 على الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا. ومذاك، تواصل هذه القوات التي تسيطر على جزء من الأراضي في شمال سوريا تعقب الجهاديين في شرق سوريا.

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