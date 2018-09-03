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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 10:45 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:45

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر ميزبرغ في 19 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)