ماكرون يستقبل ميركل الجمعة في مرسيليا
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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر ميزبرغ في 19 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اجتماع عمل الجمعة في مرسيليا جنوب شرق فرنسا، وفق ما افاد الاليزيه الاثنين.
واوضحت الرئاسة الفرنسية ان هذا الاجتماع سيتناول "الموضوعات الاوروبية مثل اليورو والهجرة والملف الرقمي اضافة الى الوضع الدولي".
ويأتي اللقاء اثر زيارة سيقوم بها ماكرون للوكسمبورغ حيث يلتقي قادة لوكسمبورغ كسافييه بيتيل وبلجيكا شارل ميشال وهولندا مارك روته.
وقالت اوساط ماكرون انه يريد ممارسة "دبلوماسية اوروبية نشطة"، وقد تجلى ذلك ايضا في زيارتين قام بهما للدنمارك وفنلندا الاسبوع الفائت.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الاوروبية في ايار/مايو 2019، يسعى ماكرون الى تشكيل تحالف من "التقدميين" قادر على مواجهة "القوميين الديماغوجيين" بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ووزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب