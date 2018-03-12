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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 02:50 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:50

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إفتتاح محطة للطاقة الشمسية في ميرزابور (الهند) في 12 اذار/مارس 2018.

وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين في الهند ما تقدمه روسيا والنظام في سوريا من تنازلات بأنه "غير كاف" بعد اكثر من 15 يوما على صدور قرار الأمم المتحدة حول هدنة.

وقال ماكرون في تصريح صحافي في فارانازي في ختام زيارته للهند، ان روسيا قدمت، في اطار هذا القرار الذي اتخذه مجلس الامن بالاجماع في 24 شباط/فبراير، "تنازلات. اتاحت هدنات لبضع ساعات... اتاحت وصول بعض القوافل (الى الغوطة الشرقية)، وحصلنا على بعض النتائج، لكنها ليست على مستوى القرار". واضاف "لذلك تطالبها فرنسا، بطريقة واضحة جدا بأن تحترم احتراما تاما" بنود هذا القرار حول هدنة تستمر شهرا.

واكد الرئيس الفرنسي ان "التنازلات التي قدمتها روسيا اولا والنظام السوري وحلفاؤهما الايرانيون، ليست كافية ميدانيا".

وردا على سؤال عن انتقادات سلفه فرنسوا هولاند الذي يعتبر ان البلدان الغربية لا تمارس ضغوطا كافية على موسكو وانقرة في الملف السوري، رفض ماكرون التعليق.

وقال "في اطار الحياة الديموقراطية ثمة تعليقات، وكل شخص يتحمل مسؤولياته".

واضاف ان "فرنسا تتبع منذ ايار/مايو الماضي (تاريخ انتخابه) سياسة ثابتة ومتماسكة، من دون تواطؤ، لكنها تسعى الى ان تكون فعالة، وبالتالي استئناف الحوار".

ورد ماكرون "في السنوات الاخيرة في سوريا، هل اتاح غياب الحوار التام مع روسيا احراز مزيد من التقدم؟ هل اذكركم بحلب؟ ليس لدي الانطباع بأن غياب الحوار أتاح احراز تقدم".

واعلن هولاند في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة "لو موند" ان "روسيا هي القوة الأساسية (في سوريا)، والخطر جدي بحصول تصعيد اذا لم يتم وضع حد لها".

ورد ماكرون "يجب ان نكون واضحين".

واضاف ان "فرنسا لن تتدخل عسكريا على الاراضي السورية. اقول لكم ذلك بحزم كبير. واعتقد ان بعض الاشخاص الذين يلقون دروسا هم انفسهم قرروا الشيء نفسه".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب