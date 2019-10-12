هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 05:03 ص

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال افتتاح مسرح "لومايون" في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وقف الهجوم التركي في سوريا "في أسرع وقت".

وقال الإليزيه إن ماكرون "أكد ضرورة منع عودة ظهور داعش في المنطقة قبل كل شيء، ودعم الذين قاتلوا على الأرض إلى جانبنا ضد الإرهابيين وحماية السكان المدنيين".

وتابع أن رئيس الدولة الفرنسي "ذكر بضرورة وقف الهجوم التركي في أسرع وقت"، مؤكدا أن "فرنسا والولايات المتحدة اللتين تتقاسمان قلقا مشتركا، ستنبقيان على تنسيق وثيق في الأيام المقبلة".

وبدأت تركيا هجومها، الذي دفع منذ الاربعاء نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بعد يومين من سحب واشنطن عشرات من جنودها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر أميركي لتركيا.

وكثفت تركيا الجمعة عمليات القصف على أهداف تركية في شمال سوريا بينما أكد الرئيس رجب طيب اردوغان أنه سيواصل الهجوم على الرغم من التحذيرات الأميركية.

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