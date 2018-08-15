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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 02:21 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:21

الكسندر بينالا (يمين) والمرشح الفرنسي للرئاسة ايمانويل ماكرون في مانس بغرب فرنسا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2016 (afp_tickers)