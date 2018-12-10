ماكرون يعلن عن زيادة طفيفة للحد الأدنى للأجور لتهدئة الاحتجاجات

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 07:19 م

الئريس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطاب إلى الأمة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل مقدما بذلك تنازلا كبيرا أمام حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي هزّت فرنسا في الأسابيع الاخيرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.

واقتطع ماكرون جزءا كبيرا من الزيادات الضريبية التي فرضتها حكومته من المعاشات التقاعدية.

وفي خطاب إلى الأمة اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ 40 عاما لهجة أكثر تواضعا من المعتاد محاولا التصدي للانتقادات التي طاولت أسلوب حكمه.

وأكد ماكرون أن احتجاجات المتظاهرين وهم بغالبيتهم من أصحاب المداخيل المتدنية مردها "ضائقة مستمرة منذ 40 عاما".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الزيادة لن تسددها الشركات.

وقال إن "ساعات العمل الإضافية لن تكون خاضعة للضرائب أو الرسوم اعتبارا من 2019".

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