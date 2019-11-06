هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 10:23 ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي في السفارة الفرنسية في بكين في 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في بكين أنه شدد لنظيره الصيني شي جينبينغ على ضرورة "الحوار" في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد منذ خمسة أشهر تظاهرات احتجاجية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للصين، بشأن هونغ كونغ "بالتأكيد تطرقت إلى الأمر مرات عديدة مع الرئيس شي جينبينغ". واضاف "تحدثنا في كل القضايا بحرية كاملة".

وكانت بكين حذرت عند وصول الرئيس الفرنسي، من أن هونغ كونغ شأن داخلي صيني ولا تندرج في المحادثات الدبلوماسية مع فرنسا.

لكن الرئاسة الفرنسية قالت إن ماكرون سيتطرق إلى كل القضايا "بلا محرمات"، بما في ذلك الوضع في هونغ كونغ ووضع الحقوق الإنسانية في الصين وخصوصا في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة بشمال غرب البلاد.

وقال ماكرون إن "أول شيء سأفعله هو التعبير عن دعمنا لكل مواطنينا الذين يعيشون في هونغ كونغ ويعيشون الوضع الحالي بشكل مباشر جدا".

وصرح في مؤتمره الصحافي "في هذا الإطار أولا تطرقت إلى القضية مع الرئيس الصيني". واضاف "بالتأكيد عبرت أيضا عن قلقنا وهو قلق أوروبا أيضا"، مشيرا إلى أنه "دعونا مرارا إلى الحوار (...) وضبط النفس وخفض التصعيد".

وكانت بكين اعتبرت في حزيران/يونيو "تدخلا" دعوة أطلقتها المفوضية ألأوروبية إلى احترام حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ وتجنب "العنف والتصعيد".

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